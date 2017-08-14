«Зенит» объявил о переходе Хави Гарсии в «Бетис»

Футбольные клубы «Зенит» и «Бетис» достигли соглашения о переходе опорного полузащитника Хави Гарсии в состав испанской команды.
«Хави Гарсия присоединился к сине-бело-голубым в августе 2014 года. Полузащитник провел 108 матчей и забил семь мячей. Вместе с «Зенитом» испанец стал чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
«Зенит» благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает успехов в составе новой команды!» — информирует официальный сайт «Зенита».
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