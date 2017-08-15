Бубнов: у «Локомотива» нет нападающих, нет остроты и глубины атаки

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 6-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Тосно» (0:2).
«Железнодорожники» почему-то всегда плохо проводят первые таймы – раскачиваются, видимо. Нельзя не отметить и обилие травмированных, из-за чего с первых минут пришлось выпускать Касаева, который явно пока не готов к игре в стартовом составе. По большому счёту в первые 45 минут «Локо» играл в меньшинстве и потерял драгоценное время. «Тосно» же накрыл соперника прессингом и не давал ему свободно выходить из обороны в атаку. Впереди у москвичей нет нападающих, нет остроты и глубины атаки. «Тосно» играл компактно и уверенно после нескольких удачных матчей.
В концовке «Локо» устроил навал, но у гостей слишком рослая линия обороны, и весь «второй этаж» остался за ними. А когда вперёд на штурм пошли высоченные Пейчинович и Кверквелия, хозяева получили и второй гол. «Тосно» и по первым матчам не выглядел безнадёжно, и думаю, он ещё раскроет свой потенциал», — приводит слова Бубнова Sportbox.