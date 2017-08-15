Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун перебрался в индийский клуб

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун подписал соглашение с «Керала Бластерс», выступающим в индийской Суперлиге, о чём сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 37-летний футболист защищал цвета Блэкберна, в составе которого сыграл в 5 матчах Чемпионшипа и забил 1 гол.
Свою карьеру на профессиональном уровне Браун начал в «МЮ», за который выступал с 1996 по 2011 год, отыграл в 232 АПЛ и забил 3 мяча. С 2011 по 2016 год Уэс являлся игроком «Сандерленда», за который принял участие в 76 встречах АПЛ и забил 1 гол.