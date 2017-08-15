А. Кержаков: Касим Нуху показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал гостевую победу ЦСКА над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол уже в компенсированное ко второму тайму время в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Касим Нуху.
«Думаю, результат 0:0 устроил бы обе команды, поскольку и ЦСКА, и „Янг Бойз“ были рады жеребьёвке. Но последние минуты сыграли за нас. Швейцарцы в домашнем виде — это команда, которая любит атаковать, а ЦСКА умело сыграл в обороне. „Армейцы“ не давали шанса их лучшему нападающему выиграть борьбу в штрафной. ЦСКА выполнил установку главного тренера — не пропустить.
Акинфеев и вся оборона ЦСКА сыграли на пятёрку. Было много подходов „Янг Бойз“, но ближе к штрафной они затухали. Был один суперопасный момент, но Игорь нас спас. Акинфеев — это более половины команды, и результат напрямую зависит от того, есть ли он на поле. Уверенность от Игоря передаётся защитникам, и команда побеждает.
Защитник „Янг Бойз“ показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом. Мне странно наблюдать, когда вратарь на двух ногах ждёт мяч. Понятно, что он хотел поближе подойти к защитнику, чтобы быстро начать атаку, и защитник тоже скидывал мяч, чтобы побыстрее доставить его вперёд. Думаю, мы можем с хорошим настроением подходить к ответной встрече, зная, как „Янг Бойз“ не очень хорошо играют на выезде», — заявил Кержаков в эфире «Все на матч».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.