Нападающий «Сток Сити» Хоселу перешёл в «Ньюкасл»

Испанский нападающий Хоселу сменил один английский клуб на другой. 27-летний футболист покинул «Сток Сити» и подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед». Договор с испанским игроком рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба «Ньюкасла».
«Я очень счастлив и взволнован, потому что подписал контракт с очень большим клубом. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде, болельщиками. Я рад быть здесь», — сказал Хоселу.
В прошлом сезоне Хоселу на правах аренды играл в «Депортиво», в составе которого провёл в общей сложности 24 матча и забил 6 голов. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 5,4 млн.
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