Головин — о матче с «Янг Бойз»: должно же было и ЦСКА когда-то повезти!

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0) и оценил качество газона на стадионе в Берне.
«Сложный матч, тяжёлая победа. Игры идут часто, одна за другой, а тут ещё и непривычное поле. До этого мы тренировались только на настоящем. Наверное, справедливым результатом была бы ничья, но повезло в концовке – ошиблись защитники «Янг Бойз». Это было неожиданно, но приятно. Когда-то же нам должно было повезти, чтобы и у ЦСКА такие мячи залетать начали...
В чём специфика конкретно бернского газона? Совсем другой отскок, торможение. К этому нужно привыкать. В Перми – примерно такое же поле, а в Уфе, допустим, лучше. На жёстких искусственных газонах сложнее играть. Тем более – после всего одной короткой предыгровой тренировки. Вкатились в игру достаточно быстро, но поначалу пришлось тяжело.
То, что в борьбе швейцарцы не уступают, сразу понятно было. Особенно в домашнем матче, при своих болельщиках. Они где-то даже умышленно давали нам проводить атаки, чтобы получить возможность для собственных контратак, и очень хорошо в этом плане действовали», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.