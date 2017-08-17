В «Баварии» не исключают участия Нойера в матче с «Байером»

В мюнхенской «Баварии» не исключают, что голкипер команды Мануэль Нойер выйдет на поле в домашнем матче 1-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером». Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. Нойер получил перелом левой стопы в апреле.
«Вопрос об участии Нойера в этой игре будет решён после тренировки в четверг. Если бы он вышел на поле, то для команды это было бы плюсом. Ведь Мануэль теперь ещё и капитан «Баварии». Выход Нойера на поле качественно усилил бы игру команды и придал бы футболистам уверенности в своих силах», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
Игра между «Баварией» и «Байером» состоится 18 апреля.
Голкипер «Баварии» Нойер приступил к работе с мячом