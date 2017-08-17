Анри предложил назвать кубок АПЛ в честь Фергюсона

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что чемпионский кубок английской Премьер-лиги должен быть назван в честь легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который 13 раз приводил манкунианцев к победе в АПЛ.
«Когда я встретил Фергюсона впервые, то назвал его Мистер Премьер-Лига. 13 раз выиграть чемпионат — это невероятно. Трофей должен носить его имя. Люди могут не согласиться со мной, но я не фанат «Манчестер Юнайтед». 13 раз — это слишком много», — цитирует Анри The Telegraph.
Фергюсон: сожалею, что не рассматривал Суперкубок УЕФА как важный трофей