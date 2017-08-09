Фергюсон: сожалею, что не рассматривал Суперкубок УЕФА как важный трофей

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выразил сожаление по поводу того, что не смог выиграть Суперкубок УЕФА с манкунианцами более одного раза. Единственный раз «МЮ» выиграл этот трофей при Фергюсоне в 1991 году, одолев «Црвену Звезду». В 1999 году «красные дьяволы» проиграли матч за Суперкубок УЕФА «Лацио», а в 2008-м — «Зениту».
«Когда „МЮ“ стал успешным клубом, я не рассматривал Суперкубок УЕФА как важный трофей. С „Лацио“, например, мы играли в пятницу, а уже в понедельник нам предстояла игра с „Ньюкасл Юнайтед“. В играх с римлянами и с „Зенитом“ я задействовал многих молодых футболистов. Я сожалею об этом, потому что „Лацио“ отнёсся к тому матчу как к финалу чемпионата мира. После победы они танцевали, а я был в гневе.
Если вы спросите болельщиков, чего они больше хотят — победы в Суперкубке или в чемпионате Англии, ответ будет очевиден. Так что мы рассматривали этот трофей немного по-другому. Сейчас, оглядываясь назад, я конечно хотел бы, чтобы всё сложилось по-другому. Мы могли бы выиграть Суперкубок три раза, а не один. Это одна из вещей, о которых я сожалею», — приводит слова Фергюсона официальный сайт «МЮ».
В матче за Суперкубок УЕФА — 2017 «Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» со счётом 1:2.