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Монтелла: «Милан» только в начале пути, но это многообещающее начало

18 августа 2017, пятница. 05:46 Футбол

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромную победу над «Шкендией» (6:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«Я видел некоторые матчи нашего соперника. Это хорошо организованная команда, но мы хорошо изучили, как вскрыть их оборону. Это уже не первый раз, когда мы использовали двух нападающих. Андре Силва был хорош, но он может показать ещё больше. Монтоливо провёл отличный матч. Он вёл за собой полузащиту, я рад за него, он это заслужил. Возможно, он стал лучше работать после того, как лишился капитанской повязки.

Я не обманываю себя, говоря, что наша тяжёлая работа завершена. У нас практически полностью новая команда, однако парни упорно работают. Некоторым игрокам ещё нужно интегрироваться в команду, к тому же не стоит забывать, что Серия А — наиболее сложный тактически чемпионат, а потому в нём сложнее играть, чем в других лигах.

Я очень доволен тем, как развивается эта команда. Мы только в начале пути, но это многообещающее начало. Также приятно видеть воодушевлённых болельщиков на стадионе. Это даёт нам дополнительный импульс», — приводит слова Монтеллы Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан Винченцо Монтелла
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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