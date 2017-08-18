Бонуччи: «Милану» предстоит много работы для достижения уровня «Ювентуса»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Шкендией» (6:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, в котором он примерил капитанскую повязку.
«Трудно было растопить лёд, но команда всё сделала правильно. Мы добились победы, которая выводит нас на правильный путь. Нам нужно улучшить владение мячом, но мы на верном пути.
В своей капитанской речи я пытался сказать команде, что не будет лёгкой игры. В каждом матче нужно выходить на поле, чтобы побеждать. Впрочем, я не сказал им ничего нового. Нам предстоит много работы, прежде чем мы достигнем уровня «Ювентуса», – приводит слова Бонуччи Football Italia.
Бонуччи: меня беспокоит только «Милан», «Ювентус» — в прошлом