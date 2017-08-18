Шоу исполнил мечту болельщицы, устроив тур по «Олд Траффорд»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу исполнил мечту одной из своих фанаток. Речь идёт о 17-летней Эми Пустельник, пишет The Sun.
Когда Люк Шоу проходил реабилитацию в связи с повреждением, полученным в апреле, Эми создала фанатскую группу, чтобы поддержать футболиста. Шоу подписался на страницу, после чего болельщица отправила игроку сообщение с просьбой о совместном фото.
Ради фотографии Эми проехала 160 км и была удивлена, когда Шоу решил устроить девушке тур по «Олд Траффорд».
«Я была потрясена, когда Люк начал следить за моей страницей. Тогда я спросила, могу ли сделать с ним фото, если приеду в Каррингтон (база «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Когда я приехала, то была в шоке, потому что он предложил мне тур по «Олд Траффорд», я не могла в это поверить. Я даже вышла на поле, чего раньше не случалось. Не могу дождаться, когда снова увижу его в футболке «МЮ», — сказала Эми.
Ближайший матч в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 19 августа против «Суонси Сити».
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