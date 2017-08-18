Лебедев: «Спартаку» сейчас больнее, жду победы от «Локомотива»

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
«Как болельщик «Локомотива», я жду победы в дерби. Он очень удачно начал сезон, была длинная серия побед, но в последнем матче досадно проиграл дебютанту РФПЛ. Ребята были реально сильнее «Тосно», но хромает реализация. Отсутствие нападающего – давнишняя проблема «Локо», которая как раз ярко и отразилась на последней игре. В то же время «Спартак» сейчас переживает не лучшие времена: проиграли крупно «Зениту», а потом и ЦСКА. Это, конечно, придаст рвения в игре с «Локомотивом», поэтому дерби получится интересным. Мы помним Суперкубок и помним, как команды боролись. Если кто-то и победит, то с разницей всего в один мяч.
«Спартаку» сейчас тяжело, поскольку на моральное состояние сильно давят поражения в принципиальных матчах, поражения от главных соперников в борьбе за чемпионство. Эти матчи помнят до сих пор и будут помнить до конца сезона, а игра «Локомотив» — «Тосно» была забыта на следующий день. Понимаете, команде Карреры будут тыкать в эти результаты при любом удобном случае, а поражения от «Арсенала», «Тосно» и других подобных команд никто не помнит. «Спартаку» на сегодняшний день больнее», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа. Начало – в 17:30 мск.