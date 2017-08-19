«Суонси Сити» – «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

Сегодня, 19 августа, в Суонси на стадионе «Либерти» состоится матч второго тура АПЛ между «Суонси Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Суонси Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Ранее команды встречались друг с другом 29 раз. 10 матчей завершились победой «Суонси Сити», шесть раз команды сыграли вничью, и 13 раз сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед».
Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле 2017 года и завершилась вничью со счётом 1:1.