Каньисарес считает, что Асенсио достоин выступления в основном составе «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес прокомментировал игру полузащитника «Королевского клуба» Марко Асенсио. Каньисаресу задали вопрос о том, заслуживает ли 21-летний футболист сборной Испании выступления в основном составе.
«Это естественное явление, когда молодые игроки после отпуска быстрее набирают форму, чем ветераны. Асенсио – именно такой случай, который вкупе с его талантом позволил ему сыграть определяющую роль в матчах с «Барселоной». В данный момент в «Реале» более 11 игроков, заслуживающих места в стартовом составе. И Асенсио один из них», — цитирует Каньисареса Bernabeu Digital.
«Реал» и «Барселона» встречались в розыгрыше Суперкубка Испании. В первом матче на выезде команда Зинедина Зидана одержала победу со счётом 3:1, а во второй встрече забила в ворота соперника два гола, сохранив свои на замке. В обеих встречах Асенсио отличился красивым голом.