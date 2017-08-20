Стоичков: Асенсио не играет в «Барселоне» из-за некомпетентности руководства

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал руководство сине-гранатовых. Критика Стоичкова связана, в частности, с отношением к полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио, которого каталонский клуб в своё время мог приобрести, но не сделал этого.
«Я не нахожу других слов, чтобы объяснить, почему Асенсио не выступает в «Барселоне». Он не играет там из-за некомпетентности руководства «Барселоны». Мне как болельщику «Барселоны» хотелось бы видеть его в команде. Грустно, что упускают шанс приобрести такого парня с золотой левой ногой. Когда в этом виде спорта находятся некомпетентные люди, то футболисты легко уходят в другие клубы. Я не понимаю, как Асенсио не играет в «Барселоне». Его агента я знаю очень хорошо», — приводит слова Стоичкова Marca.