«Атлетико» заинтересовался полузащитником «Реала» Льоренте

Мадридский «Атлетико» намерен провести переговоры с соседями из «Реала» по трансферу полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает AS.
В контракте игрока значится сумма отступных в € 200 млн, но «матрасники» надеются на разумную цену. Сам игрок был бы не против перебраться в стан команды Симеоне, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде «сливочных», а также то, что его дедушка и отец в своё время выступали за «Атлетико».
В случае успешного трансфера Льоренте сможет дебютировать в составе «Атлетико» не ранее января 2018 года из-за запрета на трансферы, наложенного УЕФА на мадридский клуб.