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«Атлетико» заинтересовался полузащитником «Реала» Льоренте

22 августа 2017, вторник. 09:52 Футбол

Мадридский «Атлетико» намерен провести переговоры с соседями из «Реала» по трансферу полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает AS.

В контракте игрока значится сумма отступных в € 200 млн, но «матрасники» надеются на разумную цену. Сам игрок был бы не против перебраться в стан команды Симеоне, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде «сливочных», а также то, что его дедушка и отец в своё время выступали за «Атлетико».

В случае успешного трансфера Льоренте сможет дебютировать в составе «Атлетико» не ранее января 2018 года из-за запрета на трансферы, наложенного УЕФА на мадридский клуб.

Источник: AS Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Трансферы
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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