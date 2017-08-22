Дзюба: мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию о возможном уходе из петербургской команды. Ранее сообщалось, что форвард, которому сегодня исполняется 29 лет, близок к переходу в один из клубов РФПЛ на правах аренды. В СМИ сообщалось об интересе со стороны «Локомотива» и «Краснодара».
«Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня и кому я небезразличен», — цитирует Дзюбу «Спорт FM».
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