Манчини: уверен, что время Дзюбы придёт

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги, а также высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы. Петербургский клуб в Перми добился победы со счётом 1:0 благодаря голу Александра Кокорина.
«Игра была очень нелёгкой, очень сложный получился поединок. В этом есть заслуга «Амкара», который показал очень хорошую игру. Мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. За счёт высокого прессинга и сведений к минимуму попыток хозяев выходить на нашу половину поля нам удалось победить.
Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере пока.
Сложности с искусственным газоном? Да, было нелегко. На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также сложности были вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня, и у нас не такая большая ротация состава.
У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придёт", — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».