Аспиликуэта: стремление Алонсо пойти вперёд подчеркнуло амбиции «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о победе над «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) в матче второго тура АПЛ. Соотечественник и партнёр по команде Аспиликуэты Маркос Алонсо оформил дубль, забив один из голов прямым ударом со штрафного.
«В «Челси» мы знаем, что, когда не побеждаешь, ты должен принять это, но это сложно, поскольку мы бьёмся за победу в каждой игре. Но у нас достаточно опыта, чтобы справиться с этим, мы – победители и работаем на тренировках ещё усерднее, чтобы вернуться на победный путь, и мы сделали это в сложной игре.
Алонсо обладает способностью забивать голы. В прошлом сезоне он забил 6 мячей в АПЛ, и для винг-бэка это довольно много. В воскресенье он продемонстрировал это, забив со штрафного. Он довольно часто отрабатывает их на тренировках, и в прошлом сезоне он несколько раз попадал в штангу и был не очень доволен этим.
В заключительные две минуты матча его стремление пойти вперёд, чтобы забить мяч, подчеркнуло амбиции команды. Нас не устраивала ничья», — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».