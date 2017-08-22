«Саутгемптон» официально объявил о переходе из «Лацио» голландского защитника Уэсли Худта.
23-летний футболист, в активе которого четыре матча за сборную Нидерландов, подписал с клубом английской Премьер-лиги контракт, срок которого рассчитан на пять лет.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации The Telegraph, сумма трансфера составила £ 15 млн.
Худт перебрался в «Лацио» летом 2015 года и в составе римской команды провёл 61 матч. В августе Худт вместе с «Лацио» завоевал Суперкубок Италии.
Защитник сборной Нидерландов Худт перешёл из «Лацио» в «Саутгемптон»
Фото: https://southamptonfc.com