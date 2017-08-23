Юные годы Месси, Роналду и других великих игроков — в спецпроекте «Чемпионата»

Каждая звезда футбола загорелась не сразу. На пути к успеху и признанию многим футболистам пришлось пройти через сложности и лишения. Узнай о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновись их смелостью и железным характером — в спецпроекте «Чемпионата» и ПАО «Газпром», посвящённом международной детской социальной программе «Футбол для дружбы».
Пройдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с красочным материалом о юных годах таких великих футболистов, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдиньо, Неймар и других. Кроме того, у вас будет возможность пройти увлекательный тест и посмотреть видеоролики, в которых дети объясняют, что значат для них дружба, футбол и уважение.