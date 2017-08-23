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«Реал» не будет вести переговоры с «Атлетико» насчёт Маркоса Льоренте

23 августа 2017, среда. 09:20 Футбол

Мадридский «Реал» не собирается вести переговоры с «Атлетико» насчёт полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает AS.

Руководство и тренерский штаб «Королевского клуба» не хотят, чтобы футболист защищал цвета одного из самых принципиальных соперников. Кроме того, как сообщает источник, в «Реале» не забыли, как «Атлетико» продал им за € 28 млн защитника Тео Эрнандеса, тогда как цена трансферной компенсации за него составляла € 24 млн.

В услугах Льоренте заинтересован не только «Атлетико»: видеть его в своих рядах были бы не прочь такие клубы, как «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуь», «Арсенал» и «ПСЖ».

«Атлетико» заинтересовался полузащитником «Реала» Льоренте
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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