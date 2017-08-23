Гилерме: надеюсь, наша с «Локомотивом» история продлится ещё несколько лет

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме опубликовал сообщение в «Инстаграме» в связи с 10-летием пребывания в московском клубе.
«Я очень благодарен „Локомотиву“ за то, что клуб дал мне возможность защищать его цвета в течение этих 10 лет. Я очень горжусь и всегда буду благодарен за всё, что сделал клуб для меня. Всегда буду прилагать максимум усилий и стараться отвечать взаимностью на поле. Спасибо всем тем, кто всегда поддерживал меня: болельщикам, тренерам, игрокам, руководству клуба и всей моей семье. Надеюсь, что эта история продлится ещё несколько лет!» — написал Гилерме.
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