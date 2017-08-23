«Вулверхэмптон» выбил «Саутгемптон» из Кубка английской лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Саутгемптон» на своём поле уступил со счётом 0:2 представителю Чемпионшипа «Вулверхэмптону». На 67-й минуте Дэнни Батт счёт открыл, а Донован Уилсон на 87-й минуте установил окончательный результат.
«Вест Хэм Юнайтед» на выезде со счётом 2:0 выиграл у «Челтнем Таун». На 40-й минуте Диафра Сахо счёт открыл, а три минуты спустя отличился Андре Айю.
«Хаддерсфилд Таун» дома выиграл у «Ротерхэм Юнайтед» (2:1), «Бёрнли» в гостях выиграл у «Блэкберн Роверс» (2:0), а «Сток Сити» на своём поле разгромил «Рочдейл» (4:0).