В. Березуцкий: все в ЦСКА в восторге от того, что у нас появился новый бомбардир

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в групповую стадию турнира.
«Мы хотели забить, поскольку счёт первой встречи был опасный. В принципе, сегодня выполнили установку тренера. Гончаренко просил нас забыть про добытое преимущество. Сыграли здорово, атаковали намного больше, чем в первом матче. Поэтому, наверное, все игрой довольны. Плюс у нас ещё есть новый бомбардир (защитник Георгий Щенников. – Прим. «Чемпионата»), и все от этого в восторге.
Перед клубом стоят определённые задачи, и пока мы их выполняем. Всё-таки это была игра, которая относится к тому сезону. Нам обязательно нужна была путёвка в групповой этап. Мы туда попали, и после игры с «Ахматом» можно чуть передохнуть. Как я понимаю, мы в четвёртой корзине. По соперникам — всё равно», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч».