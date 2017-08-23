Щенников: если честно, не знаю, как так стал забивать в этом сезоне

Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался относительно своей результативности в нынешнем сезоне.
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0) Щенников забил свой третий гол в сезоне.
«Я, если честно, не знаю, как так стал забивать в этом сезоне. Не знаю, стечение обстоятельств. Сегодня замкнул подачу, мяч ко мне отскочил. Ничего особенного.
В этом сезоне это был самый важный матч, мы добивались выхода в групповой этап. Особо ставки забить быстрый гол не было, просто играли в свою игру. Все играли в дождь, так что это не мешало.
Кого хочу получить в соперники? Не знаю, мы в четвёртой корзине. Как будет, так и будет», — заявил Щенников в эфире телеканала «Матч».
Рахимич: если Щенников так продолжит, то будет лучшим бомбардиром в конце сезона