Созин: ЦСКА провёл самый добротный матч в сезоне

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу ЦСКА над «Янг Бойз» со счётом 2:0 в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов и выход «армейцев» в групповой раунд турнира.
«Грамотно выполнив задачу, ЦСКА провёл самый добротный матч в этом сезоне. У этого успеха, а выход в групповую стадию Лиги чемпионов – это локальный успех, есть несколько творцов. Нужно отметить тренерский штаб и персонал, который работает над восстановлением игроков. Сейчас у ЦСКА есть оптимальный состав, но практически отсутствует резерв. Поэтому очень важно, что перед важнейшей игрой никто не заболел и не получил травмы, а футболистов правильно подводят к матчам. Сейчас можно думать об усилении состава, ведь может завлечь новичков участием в настоящей Лиге чемпионов.
Если обсуждать вклад отдельных футболистов во вчерашнюю победу, то хочется выделить Акинфеева. ЦСКА вполне мог пропустить, и тогда игра сложилась бы совсем иначе. Но Акинфеев не дал усомниться в себе и в команде, и полевые игроки потом этот настрой поддержали. В нужный момент капитан сказал своё веское слово, а после гола Щенникова уже не было никаких сомнений в конечной победе ЦСКА.
Что касается жеребьёвки группового этапа, посмотрел корзины и понял, что в этом сезоне все сильнейшие команды Европы участвуют в Лиге чемпионов. Не будет лёгких групп, их даже составить нельзя. Все соперники уровня «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Убеждён, что в этом сезоне все три клуба в группе ЦСКА будут из категории «топ». Хорошо, если «армейцы» не испугаются этих имён», — сказал Созин.