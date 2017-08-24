Канселу: Дани Алвес — мой пример для подражания, но нас с ним нельзя сравнивать

Защитник Жоау Канселу, который накануне перешёл из «Валенсии» в «Интер», признался, что считает своим кумиром защитника «ПСЖ» Дани Алвеса.
«Всё произошло очень быстро, «Интер» — это огромный клуб, который давно зарекомендовал себя на европейском уровне. Я принимаю вызов и понимаю, что должен много работать, чтобы помочь „Интеру“ достичь поставленных целей.
Я ориентируюсь на Дани Алвеса, он мой кумир, мой пример для подражания. Но я понимаю, что нас с ним нельзя сравнивать", — цитирует Канселу пресс-служба «Интера».
Итальянский клуб арендовал 23-летнего португальца до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает пункт о выкупе трансфера Канселу.
«Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»