175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18

24 августа 2017, четверг. 19:53 Футбол

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, по итогам которой 32 команды-участницы самого престижного клубного турнира Европы были поделены на восемь квартетов.

Группа А: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).

Группа В: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).

Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).

Группа Е: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).

Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды).

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия).

Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников
В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт АПОЭЛ Атлетико Мадрид Бавария Базель Бенфика Боруссия Д Карабах Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Марибор Наполи ПСЖ ПФК ЦСКА РБ Лейпциг Рома Селтик Спортинг Лиссабон Тоттенхэм Хотспур Фейеноорд ФК Барселона ФК Бешикташ ФК Монако ФК Олимпиакос ФК Порту ФК Реал Мадрид ФК Севилья ФК Спартак Челси Шахтёр Донецк Ювентус Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
20:44 Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА
20:41 Клопп: в РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество
20:38 Миланов: сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово, игроки ЦСКА довольны
20:33 Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов
20:31 Созин: в плей-офф ЛЧ «Спартак» не пройдёт и будет бороться за выход в ЛЕ
20:27 Червиченко: в мою бытность на «Энфилде» «Спартак» пятёрку получил
20:23 Родионов: «Спартак» принимает жребий. Честно скажу, могло быть и хуже
20:05 УЕФА признал Роналду лучшим игроком сезона-2016/17
20:02 Бабаев: жеребьёвку Лиги чемпионов смотрел спокойно, главное у ЦСКА было вчера
19:56 Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА
19:53 Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18
19:51 Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18 для «Спартака»
19:51 Жеребьёвка Лиги чемпионов сезона-2017/18: ЦСКА попал в группу А
19:31 Орлов: я даже не сомневаюсь, что все зенитовцы в матче с «Утрехтом» как побегут!
19:25 «Сассуоло» объявил о продлении контракта с Берарди до 2022 года
19:22 Орлов: для бакланов есть средство — надо поблизости завести орла-стервятника
19:12 Бердыев: не был готов к настолько непростой ситуации в «Рубине»
19:10 Кэхилл: понятия не имею, сколько пар бутс я использую за сезон
19:04 А. Кержаков: всем нам, россиянам, хочется, чтобы «Зенит» вышел в групповой этап
18:49 Во Франции утверждают, что Раньери заблокировал трансфер Салы в «Локомотив»
18:48 Божович: фанатов «Црвены» можно сравнить со спартаковскими, но они гораздо лучше
18:39 «Зенит» — «Утрехт»: стали известны стартовые составы на ответный матч
18:32 Канселу: Дани Алвес — мой пример для подражания, но нас с ним нельзя сравнивать
18:26 4 фаната «Утрехта» пересекли границу РФ пешком, чтобы успеть на матч с «Зенитом»
18:15 Новая «Спортивная волна» пройдёт с 30 сентября по 7 октября в Турции
18:14 «Барселона» договорилась с «Боруссией» Д о трансфере У. Дембеле
18:11 «Анжи» объявил о подписании контракта с Прудниковым
18:09 «Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Уллоа
18:08 Сайманов: у «Рубина» было предложение от «Фиорентины» по Лестьенну
18:00 «Црвена Звезда» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
17:59 «Спартак» предложил «Шальке-04» за Хёведеса € 9 млн
17:59 Райола: Ньянг пока не хочет перебираться в Россию, нужно уважать его выбор
17:51 Спортивный директор «Рубина»: «Локомотив» готов был взять Жонатаса лишь в аренду
17:47 «Хоффенхайм» отказался продавать «Зениту» 20-летнего полузащитника
17:43 Веллитон договорился о переходе в «Галатасарай»
17:31 Йосида продлил контракт с «Саутгемптоном» в день своего рождения
17:26 Россиянки переиграли Южную Корею по пенальти и вышли в полуфинал Универсиады
17:25 Родионов: никаких конфликтов с руководством «Спартака» у Карреры на сегодня нет
17:23 Хёнесс: Дуглас Коста — немного наёмник, «Баварии» не понравился его характер
17:23 «Зенит» – «Утрехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
17:11 «Динамо» Киев – «Маритиму»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:45
17:10 «Наполи» отклонил предложение «Зенита» по Джаккерини
17:08 Кингсли: замечательно, что Слуцкий лично хотел видеть меня в «Халле»
16:54 Ибрагимович: я вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы закончить то, что начал
16:52 Стал известен состав сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент