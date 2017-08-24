Пономарёв: у ЦСКА проходимая группа в Лиге чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу А, где сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».
«Я очень доволен жеребьёвкой. Посмотрим, на что способны игроки, которые получают большие зарплаты. «Армейцы» очень хорошо сыграли с «Янг Бойз», я даже не ожидал такого. Витиньо разыгрался в последних матчах. Алан Дзагоев набирает форму, ещё и премиальные получили, ещё форварда купим, и хорошо всё будет. Фёдору Чалову ещё рановато играть в еврокубках, в прошлом сезоне сыграл хорошо, словил звезду, но так не бывает, нужно пахать. У него задатки есть, в будущем он станет хорошим нападающим.
ЦСКА сейчас в форме, у нас проходимая группа. То, что касается «Спартака», у них сейчас не очень идёт игра, придётся тяжело, у них нет коллективной игры, а без этого ничего не получится», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.