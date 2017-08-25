Кверквелия — о жеребьёвке ЛЕ: интересная группа, «Локо» достались боевые клубы

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы, по итогам которой в соперники московской команде достались «Копенгаген», «Шериф» и «Фастав».
«Интересная группа. Все умеют играть в футбол, нам достались боевые команды. Наша задача – показать максимальный результат. Ставим перед собой задачу выйти из группы, ничего другого. Все шансы есть. «Копенгаген» может проявить себя, у них большой опыт выступления в Лиге Европы», — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
Геркус: группа ЛЕ довольно ровная, все соперники «Локомотиву» вполне по силам