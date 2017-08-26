Куман: в «Эвертоне» будут рады хорошим игрокам, а Диего Коста таковым является

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Челси» Диего Косты на правах аренды в ливерпульский клуб. На прошлой неделе наставник намекнул, что клуб мог бы рассмотреть вариант с арендой форварда на полгода, а сейчас сообщил о том, что Коста является игроком, которого он хотел бы видеть в своей команде.
«Диего Коста? Я говорил, что в «Эвертоне» будут рады каждому хорошему игроку, а Коста является хорошим игроком.
Мы продолжаем искать нападающего. Очень доволен выступлениями Доминика Калверта-Льюина, но он всё ещё очень молод, а нам нужно больше конкуренции в линии нападения», — цитирует Кумана BBC Sport.
Ранее сообщалось, что Коста близок к переходу в «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Появлялась информация о том, что форвард может перейти на полгода на правах аренды в «Милан».