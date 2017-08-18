«Эвертон» готов арендовать Диего Косту на полгода

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намекнул, что его клуб заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Диего Косты. На пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Хайдкуом» (2:0) Куман сообщил, что «Эвертону» нужен ещё один нападающий. После этого ему был задан вопрос, намерены ли «ириски» взять кого-то в аренду или приобрести на постоянной основе.
«Вы по поводу Косты? Конечно, хочется подписывать контракты с игроками на долгосрочную перспективу, но если можно заполучить футболиста таким путём, то почему нет? Пусть это будет 6 месяцев, год или два года», — приводит слова Кумана Goal.
Коста близок к переходу в «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан».