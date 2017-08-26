Гаджиев: Гасилину должно хватить недели на восстановление

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от выездного матча 8-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0). Форвард Алексей Гасилин пропустил игру из-за травмы.
«В целом доволен игрой своих ребят в матче с „Арсеналом“, особенно если учесть, что это первая победа за последнее время.
Алексей Гасилин к тренировкам ещё не приступил. Сейчас будет неделя перерыва на сборную, он возьмёт паузу. Думаю, этого времени ему хватит, чтобы восстановиться", — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Гаджиев: может, «Арсенал» подумал, у «Амкара» командочка такая, с двумя очками