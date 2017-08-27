Джикия: у «Спартака» нет сложностей с акклиматизацией, всё по плану идёт

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». После первой половины игры, проходящей в Хабаровске, счёт не открыт.
«Нормальные впечатления, всё по плану идёт. Сказывается ли перелёт? Не совсем. Нормально всё. С акклиматизацией нет никаких сложностей, всё нормально. Планы на второй тайм? Гол забить», — заявил футболист «Спартака» в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Спартак».