Промес: тяжёлая игра. Спасибо болельщикам «Спартака», отправившимся на матч

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после гостевой ничьей со «СКА-Хабаровск» (0:0) в 8-м туре РФПЛ отметил, что красно-белым пришлось непросто, а также поблагодарил болельщиков своей команды за поддержку.
«Тяжёлая игра сегодня… Спасибо фанатам, которые отправились с нами на матч! Желаю вам счастливо вернуться в Москву», — написал Промес в своём «инстаграме».
По данным пресс-службы РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 31 удар по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 3 удара (0 в створ). «Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.
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