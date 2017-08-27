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Промес: тяжёлая игра. Спасибо болельщикам «Спартака», отправившимся на матч

27 августа 2017, воскресенье. 14:07 Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после гостевой ничьей со «СКА-Хабаровск» (0:0) в 8-м туре РФПЛ отметил, что красно-белым пришлось непросто, а также поблагодарил болельщиков своей команды за поддержку.

«Тяжёлая игра сегодня… Спасибо фанатам, которые отправились с нами на матч! Желаю вам счастливо вернуться в Москву», — написал Промес в своём «инстаграме».

По данным пресс-службы РФПЛ, за весь матч москвичи нанесли 31 удар по воротам соперника (13 в створ), хозяева — 3 удара (0 в створ). «Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак Квинси Промес Болельщики — Футбол
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27 августа 2017, воскресенье
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