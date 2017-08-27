Маклаков: в Хабаровске «Спартак» сыграл замечательно, не стоит драматизировать

Известный актер Алексей Маклаков прокомментировал выездную ничью «Спартака» с хабаровским СКА в восьмом туре Премьер-Лиги (0:0).
«Такого счёта никто не ожидал. Даже если взять статистику матча: у «Спартака» больше 12 ударов, а у соперника по нулям. Просто бывает такое, не идёт. В этот раз фортуна отвернулась от нас. Отчаиваться не стоит. Всё было направлено на победу. Играли замечательно, с большой самоотдачей. Хотелось бы отметить Андрея Ещенко за его трудоспособность и желание играть. Не стоит драматизировать. Сейчас команда нуждается в нашей поддержке как никогда. На носу Лига чемпионов, в которой мы уже давно не принимали участие, да и в европейских кубках положительных моментов было мало. Нужно поддержать наших ребят на игре с «Рубином», прийти всем. Нужно не торопиться с выводами, а поддержать наших ребят, которые сделали наш клуб чемпионом, и важно не забывать об этом.
«Везёт сильнейшим» — я не верю в эту фразу. Было очень много хороших моментов. Возможно, наложились перелёт, адаптация к часовым поясам. Если говорить о браке, то мне кажется, его было минимум. Надо отдать должное их вратарю, но сказать, что это шедевры, я не могу. Удары были довольно простые, либо в него, либо рядом с ним. Замечательно, что он так сыграл. Сейчас главное — поддержка. Впереди Лига чемпионов, и к ней надо готовиться – это наше давнее желание», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.