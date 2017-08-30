Сампаоли: очень важно, чтобы Месси и Дибала взаимодополняли друг друга

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подчеркнул, что очень надеется на взаимодействие на поле нападающих Лионеля Месси и Пауло Дибалы. Наставник «альбиселесте» сказал об этом перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Уругвая.
«Месси очень хочет принять участие ещё в одном чемпионате мира. Нас устроит только победа над уругвайской сборной. Для этого очень важно, чтобы Месси и Дибала взаимодополняли друг друга», — приводит слова Сампаоли Mundo Deportivo.
С уругвайской сборной Аргентина сыграет 1 сентября на поле соперника.