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Аленичев и Титов приняли участие в шоу-матче женской и мужской команд «Енисея»

30 августа 2017, среда. 15:33 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев и его помощник Егор Титов приняли участие в шоу-матче между мужской и женской командами красноярского клуба. Играли футболисты смешанными составами, говорится на сайте «Енисея».

Перед самим поединком – состязание в конкурсной программе: попасть мячом в бочку с одиннадцати метров, исполнить «сухой лист» с углового и точно пробить с линии штрафной, но не в створ ворот, а именно в перекладину. Девчонки соревновались с парнями на равных, а в некоторых компонентах даже превосходили.

«Я, честно говоря, получил массу положительных эмоций и впечатлений. Лет пятнадцать назад я играл в подобном матче против девчонок. Возникла идея провести товарищеский матч нашей команды против девушек. Думаю, было бы интересно. Несколько представительниц прекрасного пола мне понравились своей игрой, думаю даже пригласить их на нашу тренировку. Видно, что они молодые, азартные, быстрые, но им немного мастерства не хватает по отношению к нашим ребятам. Мне, повторюсь, очень понравилось, мои футболисты получили огромное удовольствие!» – прокомментировал Аленичев.

Команда Аленичева очень бодро начала игру и после первого тайма вела 3:1. Команда Титова больше работала на зрителей, но матч в итоге завершился вничью – 5:5.

«Мужчины есть мужчины, было непривычно играть против них, даже где-то сложно. Думаю, мы справились, выглядели не хуже них, показали, на что мы способны. Было очень интересно!» – рассказала полузащитник ЖФК «Енисей» Анастасия Гринина.

Уже 2 сентября «Енисей» в родных стенах в 11-м туре ФНЛ примет «Ротор-Волгоград». Начало – в 13:00 мск.

Аленичев и Титов приняли участие в шоу-матче женской и мужской команд «Енисея»

Аленичев и Титов приняли участие в шоу-матче женской и мужской команд «Енисея»

Фото: фк-енисей.рф
Источник: Официальный сайт ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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ФК Енисей Дмитрий Аленичев Егор Титов Фото
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30 августа 2017, среда
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