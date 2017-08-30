«Ювентус» официально объявил о переходе 29-летнего защитника «Шальке» Бенедикта Хёведеса. За годовую аренду туринский клуб заплатит € 3,5 млн.
У итальянской стороны будет право выкупить контракт игрока по окончании сезона. Если немец проведёт в составе «Ювентуса» как минимум 25 официальных матчей, то «старая синьора» будет обязана его приобрести за фиксированную сумму — € 13 млн. Ещё € 3 млн немецкий клуб получит, если итальянцы смогут добиться прописанных в договоре спортивных достижений к 30 июня 2020 года.
«Ювентус» объявил об аренде Хёведеса
Фото: juventus.com
Хёведес прибыл в расположение «Ювентуса», чтобы пройти медосмотр