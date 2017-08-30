Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес прибыл в расположение «Ювентуса», чтобы пройти медосмотр для туринского клуба. Об этом сообщил официальный «Твиттер» итальянской команды. Ожидается, что после этого Хёведес подпишет с «Ювентусом» контракт.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует 29-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа. Контракт немецкого футболиста с «Шальке» действует до лета 2020 года.
В СМИ была информация, что туринцы заплатят немцам за игрока € 4 млн. Если Хёведес проведёт за бьянконери определённое количество матчей, то «Шальке-04» получит ещё € 14 млн. К этой сумме добавятся ещё € 2 млн, если Хёведес выиграет в составе «Ювентуса» титул.
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В «Шальке» сообщили, что Хёведес может лететь в Турин на медосмотр