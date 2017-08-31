Бывший игрок сборной Германии Сэм перешёл из «Шальке» в «Бохум»

Экс-футболист сборной Германии Сидней Сэм перешёл из «Шальке» в «Бохум». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.
Финансовые условия трансфера не разглашаются. Контракт Сэма с клубом второй Бундеслиги рассчитан до лета 2019 года.
Во второй половине прошлого сезона 29-летний хавбек выступал на правах аренды за «Дармштадт», в составе которого в 13 матчах забил два гола и отдал один голевой пас. В «Шальке» Сэм перешёл в 2014 году из «Байера». За «горняков» он провёл 22 матча и отметился одной голевой передачей. В активе Сэма пять матчей за сборную Германии.
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«Дармштадт» арендовал Сэма у «Шальке»