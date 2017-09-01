ЦСКА — единственный клуб РФПЛ, не сделавший ни одного приобретения летом

Трансферное окно в России официально закрылось, и единственным клубом РФПЛ, так и не совершившим ни одного трансфера, оказался московский ЦСКА.
Ряды основной команды «армейцев» этим летом пополнил лишь Александр Макаров. 21-летний футболист вернулся из «Тосно», где выступал на правах аренды.
Наибольшую активность на трансферном рынке проявили «Тосно», «Анжи» и «Ростов». Самый дорогой трансфер — Леандро Паредес из «Ромы» в «Зенит» (€ 23 млн — по данным Transfermarkt.de). Наибольшие траты у «Зенита» — € 85 млн, но при этом сине-бело-голубые продали игроков примерно на € 13,6 млн, показав лучший результат. У петербургского клуба также наибольший убыток в лиге — € 71,4 млн. Самую большую прибыль получил «Рубин» — € 11,5 млн.
Клубы РФПЛ могут дозаявить игроков после закрытия трансферного окна