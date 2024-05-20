39-летний центральный защитник Тьяго Силва трогательно попрощался с «Челси» после последнего матча за лондонский клуб. В 38 туре АПЛ лондонцы на своём поле обыграли «Борнмут» со счётом 2:1.

«Я мечтаю увидеть, как мои дети играют за вас. Спасибо, «Челси». Спасибо фанатам. Я люблю всех вас. Пока-пока», — приводит слова бразильца известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Ранее «Флуминенсе» объявил, что Тьяго Силва возвращается в клуб. Грядущим летом у бразильского футболиста заканчивается контракт с «синими».

Напомним, бразильский футболист выступал за взрослую команду «трёхцветных» с 2006 по 2009 год. За этот период он принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

В нынешнем сезоне 39-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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