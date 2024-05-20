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Анчелотти одной фразой отреагировал на покер Сёрлота в ворота «Реала»

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал покер норвежского форварда Алекснадра Сёрлота в ворота мадридского клуба в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:4).

«Покер Сёрлота? Все наши защитники сегодня пострадали от него», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

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В нынешнем сезоне 28-летний норвежский форвард сыграл во всех турнирах за клуб в 40 матчах, в которых отметился 26 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Сёрлот с 23 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 52 очка.

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