Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, послы чемпионата мира — 2018 Сергей Белоголовцев и спортивный комментатор Павел Занозин, а также глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев провели футбольный урок для школьников московской гимназии №1554, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин. Дети узнали о предстоящем мундиале, поучаствовали в спортивной викторине, а команды гимназии и волонтёров, усиленные послами чемпионата мира Сергеем Белоголовцевым и Павлом Занозиным, провели товарищеский матч.
«Во всех 11 городах, которые примут ЧМ, проходят футбольные уроки. Символично, что они проходят в День знаний с участием послов мундиаля и игроков сборной России. Они способствуют приобщению молодёжи к футболу и популяризации этой прекрасной игры.
Мундиаль будет отличаться тем, что впервые пройдёт в России. Приятно, что и открытие, и финал пройдут в «Лужниках», нашей главной спортивной арене. Мы будем наблюдать праздник футбола, который пройдёт на самом высоком уровне. Я уверен в этом, потому что совсем недавно мы провели лучшую зимнюю Олимпиаду в истории. Это и наше мнение, и международных федераций. Думаю, и чемпионат мира будет лучшим.
На Кубке конфедераций никаких серьёзных трудностей не было. Получили очень высокую оценку по итогам проведённых матчей. Москва полностью готова к проведению чемпионата мира и ждёт всех в гости. По предварительной информации, тестовым матчем в «Лужниках» будет встреча Россия — Аргентина, которая пройдёт 10 ноября», — отметил Гуляев.
Зобнин провёл футбольный урок для учащихся московской гимназии
Зобнин провёл футбольный урок для учащихся московской гимназии