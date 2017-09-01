Геркус: давно готовились возобновить работу школы «Локомотива»

1 сентября после трёхлетнего перерыва возобновила работу общеобразовательная школа в структуре «Локомотива». Перед первым уроком ученики, их родители, а также преподавательский коллектив поучаствовали в торжественной линейке на одном из полей «РЖД Арены». Во время исполнения гимна России поднять флаг пригласили президента «Локомотива» Илью Геркуса и пятиклассника Артура Ковалёва.
«Сегодня замечательный день! Вновь открыта наша школа. К этому событию мы готовились давно. Думаю, что для вас, ребята, будут очень полезны близость школы от академии, интерната, полей. Учителя школы хорошо понимают, чем вы занимаетесь, и учтут особенности распорядка юного футболиста.
Будьте умными, образованными, воспитанными людьми. Пусть ваше будущее в жизни и футболе будет безоблачным, пусть родители радуются вашим успехам. От каждого учащегося мы ждём старания, упорного труда, хорошей успеваемости. Поздравляю всех с открытием школы. В добрый путь!» — сказал в обращении к ученикам Геркус.
Геркус: давно готовились к возобновлению работы школы «Локомотива»