Ротань: не думаю, что опыт игроков станет решающим в матче Украина — Турция

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2 сентября).
«У нас в команде достаточно ребят, которые отыграли на высоком уровне не один десяток матчей — и в еврокубках, и на уровне сборной. Наши футболисты выступают в хороших клубах, набрали неплохую форму. При этом не думаю, что завтра именно опыт станет определяющим. Решающими будут командная игра и, конечно, поддержка болельщиков», — цитирует Ротаня «Команда №1».
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