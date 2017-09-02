Чочиев: будил Кокорина, а он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев в видеоинтервью пресс-службе самарского клуба рассказал, что ему приходилось будить нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опаздывавшего в школу. Футболисты вместе учились в школе-интернате московского «Локомотива».
«Приходил к третьему уроку — его нет, и учителя говорили мне: «Всё, давай. Это твой друг, иди за ним, приводи его. Ты староста, вы постоянно вместе ходите, без него мы тебя в школу не пустим». Я приходил в интернат, будил его. Где-то по полчаса — час. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?». Я отвечал: «Не, мне надо обязательно пойти», — рассказал Чочиев.
Чочиев: в детстве Кокорин был как Криштиану Роналду